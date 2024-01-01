TV8’in sevilen yarışma programı Survivor'ın maliyeti açıklandı! Rakam dudak uçuklattı… Survivor Türkiye’nin mimarı Acun Ilıcalı programın maliyetini açıkladı. Bu kadar da pahalı olamaz…

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Televizyoncu Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk oldu.

Reyting rekortmeni olan yarışma programı Survivor ile ekranlara gelmeye hazırlanan Ilıcalı, programın maliyetini açıkladı.

Survivor All Star 2024’ün maliyeti hakkında açıklamalar yapan Ilıcalı, Özdemir’in “Bu insanların altı ay boyunca aç sefil şekilde yarışmaları biraz fazla değil mi?” sorusuna Ilıcalı;

“Dünyadaki en zor Survivor’ı biz çekiyoruz. Süre uzun gibi duruyor ama Survivor sportif bir şov aslında. Bir futbol sezonu gibi düşünün. Futbol sezonu nasıl dokuz ay sürüyorsa, Survivor da altı ay sürüyor. Kendi sporumuzu yarattık diyebiliriz. Dünyada böyle bir Survivor uygulaması yok. Yarışmacıların haftalık erzak dışında yemekleri bile kendileri kazanması gerekiyor.” şeklinde cevap verdi.

Maliyet korkunç….

Konuşmasında maliyet oranlarında değinen Ilıcalı, “Televizyonculuk açısından altı ay uzun bir süre gibi duruyor ama buna biraz Türkiye’nin televizyonculuk sistemi diyebiliriz. Diziler normalde 45-60 dakika, bizde 130 dakika. Asıl sebep ise Survivor’ın bir sezonluk maliyeti 12-13 milyon dolar. Korkunç bir maliyet var ortada” ifadelerini kullandı.