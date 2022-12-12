TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün 2. tanıtımıyla ortalığı yaktı geçti! İlk bölümü dört gözle bekleniyor...

TV8 ekranlarında seyirci ile buluşacak Sıfırıncı Gün dizisinden 2. tanıtım videosu geldi. Tanıtım videolarıyla büyük ilgi gören dizinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor.

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in, yapımcılığını ise Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisi TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin ilk görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Herkesin merakla beklediği aksiyon, macera ve dram dolu dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Dizinin konusu

Uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün dizisi, Amerika Birleşik Devletleri Miami'den Arnavutluk'a pek çok bölgede yapılacak çekimler ile izleyicinin adeta nefesini kesecek.

Detaylarıyla merak uyandıran dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi görmüştü. Yayın tarihine az bir zaman kala 2. fragmanı yayınlandı. Oynat bakalım...