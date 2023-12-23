TV'de 23 Aralık 2023: Bugün hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, FOX, TRT 1....

Cumartesi günü ekran karşısına oturanlar, kanal kanal geziniyor.
Aksiyon, dram, macera ve eğlencenin eksik olmadığı kanallarda her saat başka bir program yer alıyor.
23 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışları açıklandı. Bu kapsamda "bugün TV'de neler var" sorusu da yanıt buldu.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
10:00 Umut Çizgisi
11:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Aldatmak
16:00 Altın Kafes
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
22:15 Çılgın Joe
Star TV yayın akışı
09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde
11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kızıl Goncalar
14:00 Şahane Hayatım
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
TRT 1 yayın akışı
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
15:00 Lingo Türkiye
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Show TV yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 Masterchef Türkiye All Star
20:00 Masterchef Türkiye All Star