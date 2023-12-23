TV'de 23 Aralık 2023: Bugün hangi diziler var? ATV, Kanal D, Star TV, FOX, TRT 1.... 23 Aralık Cumartesi günü televizyonda hangi yapımların yayınlanacağı duyuruldu. İşte kanal kanal bugünkü akış listesi.

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Cumartesi günü ekran karşısına oturanlar, kanal kanal geziniyor.

Aksiyon, dram, macera ve eğlencenin eksik olmadığı kanallarda her saat başka bir program yer alıyor.

23 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışları açıklandı. Bu kapsamda "bugün TV'de neler var" sorusu da yanıt buldu.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

10:00 Umut Çizgisi

11:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Aldatmak

16:00 Altın Kafes

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

22:15 Çılgın Joe

Star TV yayın akışı

09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde

11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kızıl Goncalar

14:00 Şahane Hayatım

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

TRT 1 yayın akışı

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

15:00 Lingo Türkiye

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Ne Gemiler Yaktım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 Masterchef Türkiye All Star

20:00 Masterchef Türkiye All Star