TV'de 24 Ağustos 2024 Bugün televizyonda neler var? TRT 1, ATV, Show TV, TV8, Star TV, NOW..
Editör: Yağmur Dinç

Televizyon ekranlarında yaz sezonu sona yaklaşıyor.

Eylül ayında birçok dizi yeni sezonu ile ekranda olacak.

Bugün TV karşısına geçenler, 24 Ağustos 2024 Cumartesi NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak merak ediyor.

Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.

Peki, bugün hangi diziler var? İşte kanalların yayın programı...

ATV yayın akışı

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Aile İşi

12:40 Windstorm 3 (Yabancı Sinema)

14:50 Alan

16:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Terminatör 2: Mahşet Günü (Yabancı Sinema)

22:50 Godzilla (Yabancı Sinema)

01:20 Ateş Kuşları

Kanal D

07:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (Yerli Sinema)

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

Star TV

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

NOW TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:15 Memet Özer İle Mutfakta

14:15 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari (Yerli Sinema)

22:45 Sen Çal Kapımı

TRT 1

07:50 Yedi Numara

09:40 Yeditepe İstanbul

10:40 Hayallerimin Peşinde

11:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları (Yerli Sinema)

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:00 Seksenler

16:00 Gönül Dağı

17:30 Ana Haber

20:00 Yeşil Deniz Milenyum

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Show TV

08:00 Kuma (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İşte Hayat

15:45 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)

16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)

TV8

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Büyük Mücadele (Yabancı Sinema)

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye