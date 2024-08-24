TV'de 24 Ağustos 2024 Bugün televizyonda neler var? TRT 1, ATV, Show TV, TV8, Star TV, NOW..

Televizyon ekranlarında yaz sezonu sona yaklaşıyor.
Eylül ayında birçok dizi yeni sezonu ile ekranda olacak.
Bugün TV karşısına geçenler, 24 Ağustos 2024 Cumartesi NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak merak ediyor.
Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.
Peki, bugün hangi diziler var? İşte kanalların yayın programı...
ATV yayın akışı
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Aile İşi
12:40 Windstorm 3 (Yabancı Sinema)
14:50 Alan
16:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör 2: Mahşet Günü (Yabancı Sinema)
22:50 Godzilla (Yabancı Sinema)
01:20 Ateş Kuşları
Kanal D
07:45 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (Yerli Sinema)
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
Star TV
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
NOW TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Memet Özer İle Mutfakta
14:15 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari (Yerli Sinema)
22:45 Sen Çal Kapımı
TRT 1
07:50 Yedi Numara
09:40 Yeditepe İstanbul
10:40 Hayallerimin Peşinde
11:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları (Yerli Sinema)
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:00 Seksenler
16:00 Gönül Dağı
17:30 Ana Haber
20:00 Yeşil Deniz Milenyum
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Show TV
08:00 Kuma (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İşte Hayat
15:45 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)
16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
TV8
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Büyük Mücadele (Yabancı Sinema)
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye