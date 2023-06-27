TV'de Arife Günü: 27 Haziran 2023 Salı yayın akışları!

TV dünyasında yeni bir gün daha başlıyor.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Bu akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Her Şey Dahil, MasterChef Türkiye All Star, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Kendi Düşen Ağlamaz, Celal İle Ceren ve İftarlık Gazoz programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 27 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı

16:30 Akıncı

17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Küçük Bey (Yerli Sinema)

15:15 Çam Sakızı (Yerli Sinema)

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Her Şey Dahil (Yerli Sinema)

22:15 Her Şey Dahil (Yerli Sinema)

00:15 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema)

02:00 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

22:30 Deli Aşk (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsa

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz