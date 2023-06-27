TV'de Arife Günü: 27 Haziran 2023 Salı yayın akışları!

TV dünyasında yeni bir gün daha başlıyor.
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Bu akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Her Şey Dahil, MasterChef Türkiye All Star, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Kendi Düşen Ağlamaz, Celal İle Ceren ve İftarlık Gazoz programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 27 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Akıncı
16:30 Akıncı
17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Küçük Bey (Yerli Sinema)
15:15 Çam Sakızı (Yerli Sinema)
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Her Şey Dahil (Yerli Sinema)
22:15 Her Şey Dahil (Yerli Sinema)
00:15 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema)
02:00 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
22:30 Deli Aşk (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Bir Şansım Olsa
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz