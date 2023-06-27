TV'de Arife Günü: 27 Haziran 2023 Salı yayın akışları! Kurban Bayramı arifesinde ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanallar ve saatlerine göre yayın akışları...

TV dünyasında yeni bir gün daha başlıyor. Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. Bu akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Her Şey Dahil, MasterChef Türkiye All Star, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Kendi Düşen Ağlamaz, Celal İle Ceren ve İftarlık Gazoz programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 27 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı... ATV yayın akışı 10:00 Kardeşlerim 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Akıncı 16:30 Akıncı 17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema) 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema) Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Küçük Bey (Yerli Sinema) 15:15 Çam Sakızı (Yerli Sinema) 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Her Şey Dahil (Yerli Sinema) 22:15 Her Şey Dahil (Yerli Sinema) 00:15 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema) 02:00 Megalodon’un Yükselişi (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 09:30 Aramızda Kalsın 12:00 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 Sefirin Kızı 19:00 Star Haber 20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema) 22:30 Deli Aşk (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Taçsız Prenses 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema) TRT 1 yayın akışı 09:00 Kalk Gidelim 12:15 Şehirden Uzakta 13:15 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz Show TV yayın akışı 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13:00 Bir Şansım Olsa 15:45 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz