TV'DE BUGÜN: 19 Ağustos 2023 Cumartesi televizyonda neler var?

19 Ağustos 2023 Cumartesi günü, televizyon kanallarında birçok yapım yayınlanacak.
TV izleyicileri, ne var ne yok merak ediyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
10:00 - Roboreks'in Maceraları
12:00 - Akıncı
12:20 - Akıncı
13:00 - Üvey Anne
16:50 - Baba Parası
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
Kanal D yayın akışı
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 - Dönence
16:00 - Ya Çok Seversen
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Dönence
Star TV yayın akışı
08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 - Kiralık Aşk
11:00 - Çöp Adam
13:20 - Yalı Çapkını
16:00 - Ömer
19:00 - Star Haber
20:00 - Yol Arkadaşım
Fox TV yayın akışı
08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 - Kiralık Aşk
11:00 - Çöp Adam
13:15 - Yalı Çapkını
16:00 - Ömer
19:00 - Star Haber
20:00 - Kolonya Cumhuriyeti
TRT 1 yayın akışı
11:05 - Benim Güzel Ailem
14:45 - Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 - Biraz Kül Biraz Duman
19:00 - Ana Haber
20:00 - Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas
21:50 - Evde Tek Başına
Show TV yayın akışı
08:00 - Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 - Çiçek Abbas
14:45 - Ne Olacak Şimdi
16:30 - Tatlı Dillim
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
09:00 - Kırmızı Oda
10:00 - Gazete Magazin
12:45 - Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 - İşte Gelin İste Kaynana
16:15 - Çöller Kasırgası
20:00 - MasterChef Türkiye All Star