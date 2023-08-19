TV'DE BUGÜN: 19 Ağustos 2023 Cumartesi televizyonda neler var? Cumartesiyi ekran başında geçirenler, kumandayı eline aldığı gibi kanallar arasında turluyor. 19 Ağustos 2023 TV'de neler var merak ediliyor. İşte kanallar ve yayın akışları...

ensonhaber.com 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü, televizyon kanallarında birçok yapım yayınlanacak. TV izleyicileri, ne var ne yok merak ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte TV yayın akışı... ATV yayın akışı 10:00 - Roboreks'in Maceraları 12:00 - Akıncı 12:20 - Akıncı 13:00 - Üvey Anne 16:50 - Baba Parası 19:00 - atv Ana Haber 20:00 - Buz Devri 5: Büyük Çarpışma Kanal D yayın akışı 08:30 - Konuştukça 09:45 - Magazin D Cumartesi 13:00 - Ebru Ener İle Yeni Gibi 14:00 - Dönence 16:00 - Ya Çok Seversen 18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 - Dönence Star TV yayın akışı 08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09:00 - Kiralık Aşk 11:00 - Çöp Adam 13:20 - Yalı Çapkını 16:00 - Ömer 19:00 - Star Haber 20:00 - Yol Arkadaşım Fox TV yayın akışı 08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09:00 - Kiralık Aşk 11:00 - Çöp Adam 13:15 - Yalı Çapkını 16:00 - Ömer 19:00 - Star Haber 20:00 - Kolonya Cumhuriyeti TRT 1 yayın akışı 11:05 - Benim Güzel Ailem 14:45 - Kendi Düşen Ağlamaz 18:00 - Biraz Kül Biraz Duman 19:00 - Ana Haber 20:00 - Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas 21:50 - Evde Tek Başına Show TV yayın akışı 08:00 - Yeşil Vadi'nin Kızı 10:00 - Cumartesi Sürprizi 13:00 - Çiçek Abbas 14:45 - Ne Olacak Şimdi 16:30 - Tatlı Dillim 18:25 - Hafta Sonu Ana Haber 20:00 - Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 09:00 - Kırmızı Oda 10:00 - Gazete Magazin 12:45 - Ali Yeşilırmak ve Dostları 13:45 - İşte Gelin İste Kaynana 16:15 - Çöller Kasırgası 20:00 - MasterChef Türkiye All Star