TV'DE BUGÜN: 19 Ağustos 2023 Cumartesi televizyonda neler var?
ensonhaber.com

19 Ağustos 2023 günü, televizyon kanallarında birçok yapım yayınlanacak.

izleyicileri, ne var ne yok merak ediyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

10:00 - Roboreks'in Maceraları

12:00 - Akıncı

12:20 - Akıncı

13:00 - Üvey Anne

16:50 - Baba Parası

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

Kanal D yayın akışı

08:30 - Konuştukça

09:45 - Magazin D Cumartesi

13:00 - Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 - Dönence

16:00 - Ya Çok Seversen

18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 - Dönence

Star TV yayın akışı

08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 - Kiralık Aşk

11:00 - Çöp Adam

13:20 - Yalı Çapkını

16:00 - Ömer

19:00 - Star Haber

20:00 - Yol Arkadaşım

Fox TV yayın akışı

08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 - Kiralık Aşk

11:00 - Çöp Adam

13:15 - Yalı Çapkını

16:00 - Ömer

19:00 - Star Haber

20:00 - Kolonya Cumhuriyeti

TRT 1 yayın akışı

11:05 - Benim Güzel Ailem

14:45 - Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 - Biraz Kül Biraz Duman

19:00 - Ana Haber

20:00 - Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas

21:50 - Evde Tek Başına

Show TV yayın akışı

08:00 - Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 - Cumartesi Sürprizi

13:00 - Çiçek Abbas

14:45 - Ne Olacak Şimdi

16:30 - Tatlı Dillim

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

09:00 - Kırmızı Oda

10:00 - Gazete Magazin

12:45 - Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 - İşte Gelin İste Kaynana

16:15 - Çöller Kasırgası

20:00 - MasterChef Türkiye All Star