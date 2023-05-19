TV'DE BUGÜN: 19 Mayıs 2023 Cuma televizyonda neler var?

Televizyonda cuma günü rekabeti başlıyor...
Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Cuma günlerinin favori yapımları Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti...
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 - Kahvaltı Haberleri
08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Ateş Kuşları
Kanal D yayın akışı
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Aşk ve Umut
17:00 - Hicran
18:40 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Hızlı ve Öfkeli 8
Star TV yayın akışı
07:00 - Mesut Yar İle Bugün
09:30 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 - Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 - Söz
18:15 - Star Haber
19:00 - Yalı Çapkını
20:00 - Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
07:45 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 - Yalnız Kalpler
13:30 - En Hamarat Benim
16:00 - Adım Farah
18:00 - Kapımdaki Dedektif
19:00 - Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 - Garip
TRT 1 yayın akışı
08:45 - Bu Toprağın Sesi
10:15 - Bu Toprağın Sesi
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 - Kalk Gidelim
16:25 - Seksenler
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
Show TV yayın akışı
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Kızılcık Şerbeti
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 - Survivor 2023
12:15 - Survivor Panorama
15:00 - Canım Annem
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor 2023