TV'DE BUGÜN: 2 Ocak 2023 yayın akışları!

Yeni yılın ilk pazartesi gününde televizyonda hangi yapımlar yer alacak araştırılıyor. İşte 2 Ocak 2023 tv yayın akışları...

2023'ün ilk pazartesi sendromunu televizyon karşısına atmak isteyenler, kumandayı eline alıyor.

Kanallar arasında zaplayanlar bugün yayın akışında neler var neler yok göz atıyor.

2 Ocak Pazartesi akşamı birbirinden heyecanlı ve aksiyonlu dizi, film ve programlar yayında olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 2 Ocak 2023 Pazartesi TV yayın akışı...

2 Ocak 2022 TV yayın akışı

ATV yayın akışı

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Jumanji: Yeni Seviye

22:20 Yabancı Sinema Spectre

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema 96 Saat

Star TV yayın akışı

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam

Fox TV yayın akışı

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:15 Adını Sen Koy

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi

23:15 Yerli Sinema Banker Bilo

TV8 yayın akışı