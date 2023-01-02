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    TV'DE BUGÜN: 2 Ocak 2023 yayın akışları!

    Yeni yılın ilk pazartesi gününde televizyonda hangi yapımlar yer alacak araştırılıyor. İşte 2 Ocak 2023 tv yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 08:58
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    TV'DE BUGÜN: 2 Ocak 2023 yayın akışları!

    2023'ün ilk pazartesi sendromunu televizyon karşısına atmak isteyenler, kumandayı eline alıyor.

    Kanallar arasında zaplayanlar bugün yayın akışında neler var neler yok göz atıyor.

    2 Ocak Pazartesi akşamı birbirinden heyecanlı ve aksiyonlu dizi, film ve programlar yayında olacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 2 Ocak 2023 Pazartesi TV yayın akışı...

    2 Ocak 2022 TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol’da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Yabancı Sinema Jumanji: Yeni Seviye
    • 22:20 Yabancı Sinema Spectre

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Hayat Şarkısı
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 18:30 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Yabancı Sinema 96 Saat

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Söz
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    • 20:00 Çöp Adam

     

    Fox TV yayın akışı

    • 10:15 Ekonomi Arası
    • 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:45 En Hamarat Benim
    • 16:30 Hayatımın Şansı
    • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    • 20:00 Yasak Elma

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Bu Toprağın Sesi
    • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
    • 13:15 Yeşil Deniz
    • 15:15 Adını Sen Koy
    • 16:30 Seksenler
    • 19:00 Ana Haber
    • 19:55 İddiaların Aksine
    • 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:00 Güzel Günler
    • 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    • 18:45 Show Ana Haber
    • 20:00 Sipahi
    • 23:15 Yerli Sinema Banker Bilo

     

    TV8 yayın akışı

    • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    • 10:30 Yazgı
    • 13:00 Canım Annem
    • 14:00 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    • 20:00 MasterChef Türkiye

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