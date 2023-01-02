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- TV'DE BUGÜN: 2 Ocak 2023 yayın akışları!
TV'DE BUGÜN: 2 Ocak 2023 yayın akışları!
Yeni yılın ilk pazartesi gününde televizyonda hangi yapımlar yer alacak araştırılıyor. İşte 2 Ocak 2023 tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 08:58
2023'ün ilk pazartesi sendromunu televizyon karşısına atmak isteyenler, kumandayı eline alıyor.
Kanallar arasında zaplayanlar bugün yayın akışında neler var neler yok göz atıyor.
2 Ocak Pazartesi akşamı birbirinden heyecanlı ve aksiyonlu dizi, film ve programlar yayında olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 2 Ocak 2023 Pazartesi TV yayın akışı...
2 Ocak 2022 TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Jumanji: Yeni Seviye
- 22:20 Yabancı Sinema Spectre
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hayat Şarkısı
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema 96 Saat
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Çöp Adam
Fox TV yayın akışı
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Hayatımın Şansı
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:15 Adını Sen Koy
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sipahi
- 23:15 Yerli Sinema Banker Bilo
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 13:00 Canım Annem
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye