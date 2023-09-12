TV'de Bugün Neler Olacak? 12 Eylül 2023 Salı Yayın Akışı!

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.
Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.
Üç Kağıtçı, Kim Bu Aile, Yabani, MasterChef Türkiye All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Sen Türkülerini Söyle, bugün yayında olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 12 Eylül 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
07:10 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
23:45 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Dizi Tekrar
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Bambaşka Biri
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
TRT 1 yayın akışı
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:20 Hazırlık Maçı "Türkiye-Japonya"
17:20 Mevlana Celaleddin-i Rumi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star