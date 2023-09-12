TV'de Bugün Neler Olacak? 12 Eylül 2023 Salı Yayın Akışı! İzleyicileri salı günü ekrana kilitleyecek yapımlar, saatlerine göre açıklandı. Peki, bugün TV'de hangi dizi, film ve yarışmalar var? İşte 12 Eylül 2023 TV yayın akışı...

ensonhaber.com

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.

Üç Kağıtçı, Kim Bu Aile, Yabani, MasterChef Türkiye All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Sen Türkülerini Söyle, bugün yayında olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 12 Eylül 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

07:10 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

23:45 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kim Bu Aile? (Yerli Sinema)

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Bambaşka Biri

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

TRT 1 yayın akışı

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:20 Hazırlık Maçı "Türkiye-Japonya"

17:20 Mevlana Celaleddin-i Rumi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star