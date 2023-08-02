TV'de Çarşamba! 2 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Bugün TV'de neler var? sorusu yanıt buldu. İşte 2 Ağustos 2023 TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

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Kanallar arasında gezinen izleyiciler, yayın akışlarını merak ediyor.

Bu akşam Maviye Sürgün, Ay’ın Düşüşü, Venom: Zehirli Öfke, Patlat Kazan, Benim Güzel Ailem, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sümela’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)

22:00 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)

01:10 Tesla (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Dönence

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Patlat Kazan

23:30 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

22:30 Yaz Şarkısı

TRT 1 yayın akışı

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:20 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

23:45 Takiptekiler (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana