TV'de Çarşamba! 26 Temmuz 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Sıcak havalarda dışarı çıkmayanlar evde kalıp TV keyfi yapıyor.
Kanallar arasında gezinen izleyiciler, yayın akışlarını merak ediyor.
Bu akşam Maviye Sürgün, Ay’ın Düşüşü, Venom: Zehirli Öfke, Patlat Kazan, Benim Güzel Ailem, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sümela’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke (Yabancı Sinema)
22:00 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
01:10 Tesla (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ay’ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Patlat Kazan
23:30 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
22:30 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:20 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
23:45 Takiptekiler (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana