TV'de Çarşamba akışı! 23 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Çarşamba gününün yapımları saat saat belli oldu. İşte 23 Ağustos 2023 TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

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Çarşamba günü her bir saatte farklı birçok yapım izleyicilerle buluşacak.

Akşam saatlerinde Güldür Güldür Show, Sakra, Vahşetin Çağrısı, Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, Benim Güzel Ailem, MasterChef Türkiye All ve Hareket Sekiz yayında olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 23 Ağustos Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 4N1K

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

22:20 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)

00:00 Quantum Of Solance (Yabancı Sinema)

02:05 Kesişen Dünyalat (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Sakra (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

22:30 Adım Farah

01:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

12:00 Son Toplayıcılar

13:10 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:10 3’Te 3

Show TV yayın akışı

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı