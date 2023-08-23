TV'de Çarşamba akışı! 23 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Çarşamba günü her bir saatte farklı birçok yapım izleyicilerle buluşacak.
Akşam saatlerinde Güldür Güldür Show, Sakra, Vahşetin Çağrısı, Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, Benim Güzel Ailem, MasterChef Türkiye All ve Hareket Sekiz yayında olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 23 Ağustos Çarşamba 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 4N1K
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
22:20 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)
00:00 Quantum Of Solance (Yabancı Sinema)
02:05 Kesişen Dünyalat (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Sakra (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
22:30 Adım Farah
01:00 Hareket Sekiz (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
09:00 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:10 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:10 3’Te 3
Show TV yayın akışı
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı