TV'de Çarşamba: Bugün hangi diziler var? 27 Eylül 2023 yayın akışları Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi, film ve yarışmalar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte 27 Eylül 2023 TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

ensonhaber.com Reyting yarışında bir gün daha başlıyor. Çarşamba günü kanallarda birbirinden eğlenceli, aksiyonlu ve dramatik yapımlar yer alacak. Dönence, Bergen, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Adım Farah ve MasterChef Türkiye All Star akşam saatlerinde yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 27 Eylül Çarşamba 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bergen (Yerli Sinema)



Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Dönence



Star TV yayın akışı 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Yüksek Sosyate 16:00 Güzel Köylü 18:15 Star Haber 19:00 Çöp Adam 20:00 Çöp Adam



Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 En Hamarat Benim 15:00 Bu Tabak Kimin? 17:30 Yabani 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah



TRT 1 yayın akışı 07:20 Kalk Gidelim 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Seksenler 15:50 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Benim Güzel Ailem



Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz