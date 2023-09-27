TV'de Çarşamba: Bugün hangi diziler var? 27 Eylül 2023 yayın akışları
ensonhaber.com

Reyting yarışında bir gün daha başlıyor.

Çarşamba günü kanallarda birbirinden eğlenceli, aksiyonlu ve dramatik yapımlar yer alacak.

Dönence, Bergen, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Adım Farah ve MasterChef Türkiye All Star akşam saatlerinde yayınlanacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 27 Eylül Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bergen (Yerli Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyate

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

TRT 1 yayın akışı

07:20 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz