TV'de Çarşamba yapımları! 16 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Kanallar arasında gezinen izleyiciler, yayın akışlarını merak ediyor.
TV kanallarında her akşam farklı içerikler yer alıyor.
Çarşamba günü de her saatiyle birçok yapıma eşlik edecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 16 Ağustos Çarşamba 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Şansımı Seveyim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Wonder Woman 1984
Kanal D yayın akışı
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Takip: İstanbul
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Arı Maya 2: Bal Oyunları
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber
20:00 Benden Ne Olur
TRT 1 yayın akışı
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
11:30 Aile
15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star