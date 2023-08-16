TV'de Çarşamba yapımları! 16 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Bugün TV'de neler var sorusu izleyicilerin gündeminde yerini aldı. İşte 16 Ağustos 2023 TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

Kanallar arasında gezinen izleyiciler, yayın akışlarını merak ediyor.

TV kanallarında her akşam farklı içerikler yer alıyor.

Çarşamba günü de her saatiyle birçok yapıma eşlik edecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 16 Ağustos Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Şansımı Seveyim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Wonder Woman 1984

Kanal D yayın akışı

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Takip: İstanbul

Star TV yayın akışı

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Arı Maya 2: Bal Oyunları

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber

20:00 Benden Ne Olur

TRT 1 yayın akışı

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

11:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star