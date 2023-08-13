TV'de pazar keyfi! Bugün hangi diziler var? İşte 13 Ağustos 2023 yayın akışları Pazar günü televizyonda yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları belli oldu. İşte 13 Ağustos 2023 ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, ve TRT 1 yayın akışları...

Pazar günü TV karşısına geçenler, yayın akışlarına göz atıyor. Birçok dizi, yarışma ve film, izleyicilerle buluşuyor. Her kanalda farklı bir içerik yer alırken, yayın saatleri de netleşti. İşte 13 Ağustos 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları... ATV yayın akışı 10:00 Hidalgo'nun Hazinesi 11:55 Dönerse Senindir 14:05 Vermem Seni Ellere 16:40 Terminatör: Kara Kader 19:00 Atv Ana haber 20:00 Vermem Seni Ellere Kanal D yayın akışı 08:30 Konuştukça 09:30 Set Ekstra 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 14:00 Dönence 16:00 Yerli Dizi 18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Jurassic World Star TV yayın akışı 09:00 Çöp Adam 11:00 Lezzet Rotası 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Yalı Çapkını 16:00 Ömer 19:00 Star Haber 20:00 Nalan Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:00 Ekonomi Arası 10:05 Yaz Şarkısı 13:15 KIsmet 16:15 Ruhun Duymaz 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yaz Şarkısı TRT 1 yayın akışı 07.15 Aslan Ailem 10.30 Hayallerinin Peşinde 11.45 Kendi Düşen Ağlamaz 15.05 Hayatımın Neşesi 18.00 Biraz Kül Biraz Duman 19.00 Ana Haber 20.00 Sen Türkülerini Söyle Özel 23.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı Show TV yayın akışı 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Karaoğlan Geliyor 14:45 Şaşkın Damat 16:30 Baba Bizi Eversene 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı TV8 yayın akışı 10:00 El Dorado 12:15 Çöller kasırgası 13:45 İşte Gelin İşte Kaynana 14:30 Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak 17:00 Gazete Magazin 20:00 Masterchef Türkiye All Star