TV'de pazar keyfi! Bugün hangi diziler var? İşte 13 Ağustos 2023 yayın akışları

Pazar günü TV karşısına geçenler, yayın akışlarına göz atıyor.

Birçok dizi, yarışma ve film, izleyicilerle buluşuyor.

Her kanalda farklı bir içerik yer alırken, yayın saatleri de netleşti.

İşte 13 Ağustos 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

10:00 Hidalgo'nun Hazinesi

11:55 Dönerse Senindir

14:05 Vermem Seni Ellere

16:40 Terminatör: Kara Kader

19:00 Ana haber

20:00 Vermem Seni Ellere

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Dönence

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World

Star TV yayın akışı

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Nalan

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Yaz Şarkısı

13:15 KIsmet

16:15 Ruhun Duymaz

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

TRT 1 yayın akışı

07.15 Aslan Ailem

10.30 Hayallerinin Peşinde

11.45 Kendi Düşen Ağlamaz

15.05 Hayatımın Neşesi

18.00 Biraz Kül Biraz Duman

19.00 Ana Haber

20.00 Sen Türkülerini Söyle Özel

23.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Show TV yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Karaoğlan Geliyor

14:45 Şaşkın Damat

16:30 Baba Bizi Eversene

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

TV8 yayın akışı

10:00 El Dorado

12:15 Çöller kasırgası

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

14:30 Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak

17:00 Gazete Magazin

20:00 Masterchef Türkiye All Star