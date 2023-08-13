TV'de pazar keyfi! Bugün hangi diziler var? İşte 13 Ağustos 2023 yayın akışları

Pazar günü TV karşısına geçenler, yayın akışlarına göz atıyor.
Birçok dizi, yarışma ve film, izleyicilerle buluşuyor.
Her kanalda farklı bir içerik yer alırken, yayın saatleri de netleşti.
İşte 13 Ağustos 2023 Pazar günü kanalların günlük yayın akışları...
ATV yayın akışı
10:00 Hidalgo'nun Hazinesi
11:55 Dönerse Senindir
14:05 Vermem Seni Ellere
16:40 Terminatör: Kara Kader
20:00 Vermem Seni Ellere
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Dönence
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World
Star TV yayın akışı
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Nalan
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Yaz Şarkısı
13:15 KIsmet
16:15 Ruhun Duymaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
07.15 Aslan Ailem
10.30 Hayallerinin Peşinde
11.45 Kendi Düşen Ağlamaz
15.05 Hayatımın Neşesi
18.00 Biraz Kül Biraz Duman
19.00 Ana Haber
20.00 Sen Türkülerini Söyle Özel
23.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Karaoğlan Geliyor
14:45 Şaşkın Damat
16:30 Baba Bizi Eversene
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
TV8 yayın akışı
10:00 El Dorado
12:15 Çöller kasırgası
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
14:30 Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak
17:00 Gazete Magazin
20:00 Masterchef Türkiye All Star