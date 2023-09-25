TV'de Pazartesi: 25 Eylül 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları Pazartesi sendromunu atlatmaya yardımcı olacak yapımlar netleşti. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 25 Eylül 2023 TV yayın akışları...

ensonhaber.com

Yeni bir reyting yarışı daha başlıyor.

Pazartesi günü yayınlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Safir, Bambaşka Biri, Ömer, MasterChef olmak üzere birçok dizi ve yarışma ekranlarda olacak.

Peki, 25 Eylül 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 B izim Hoca: Sıkıntı Yok

Star TV

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TRT 1 yayın akışı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dangal

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star