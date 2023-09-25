TV'de Pazartesi: 25 Eylül 2023 TV'de neler var? İşte yayın akışları

Yeni bir reyting yarışı daha başlıyor.
Pazartesi günü yayınlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Safir, Bambaşka Biri, Ömer, MasterChef olmak üzere birçok dizi ve yarışma ekranlarda olacak.
Peki, 25 Eylül 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Safir
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 B izim Hoca: Sıkıntı Yok
Star TV
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dangal
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star