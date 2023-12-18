TV'de Pazartesi: Bugün TV'de neler var? 18 Aralık 2023 yayın akışları

18 Aralık Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D reyting yarışına devam ediyor.
Bu akşam, "Kızıl Goncalar" dizisi de yarışa dahil oluyor.
Yılın son günlerinde dizilere kilitlenen TV izleyicileri, bugün neler var neler yok göz atıyor.
Kanallarda yayın akışı saatlerine göre belli oldu.
Peki, bugün hangi dizi ve filmler var? İşte günün yapımları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Safir
Kanal D yayın akışı
08:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kızkardeş
Star TV
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını Özel Bölüm
Fox TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
22:30 Yabani
TRT 1 yayın akışı
07:15 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star