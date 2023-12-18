TV'de Pazartesi: Bugün TV'de neler var? 18 Aralık 2023 yayın akışları Pazartesi günü ekranların akışlarında yer alan yapımlar açıklandı. İşte 18 Aralık 202 TV yayın akışları...

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18 Aralık Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D reyting yarışına devam ediyor.

Bu akşam, "Kızıl Goncalar" dizisi de yarışa dahil oluyor.

Yılın son günlerinde dizilere kilitlenen TV izleyicileri, bugün neler var neler yok göz atıyor.

Kanallarda yayın akışı saatlerine göre belli oldu.

Peki, bugün hangi dizi ve filmler var? İşte günün yapımları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D yayın akışı

08:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kızkardeş

Star TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını Özel Bölüm

Fox TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

22:30 Yabani

TRT 1 yayın akışı

07:15 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star