TV'de Perşembe! 10 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Televizyon izleyicileri, takip ettikleri yapımları pürdikkat izliyor. Öyle ki, günlük olarak yayın akışlarına dahi göz atılıyor.
10 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Kod Adı: Angel, Kendi Düşen Ağlamaz, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
Star TV yayın akışı
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:30 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
22:30 Paris’ten Sevgililerle (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
22:45 Yaz Şarkısı
01:30 Zengo (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
09:15 Kalk Gidelim
11:45 Şehirden Uzakta
13:05 Seksenler
15:50 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
Show TV yayın akışı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Öfkeli Polisler (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana