TV'de Perşembe! 10 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Perşembe günü yayında olacak akışlar belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

Televizyon izleyicileri, takip ettikleri yapımları pürdikkat izliyor. Öyle ki, günlük olarak yayın akışlarına dahi göz atılıyor.

10 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, Kod Adı: Angel, Kendi Düşen Ağlamaz, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

Star TV yayın akışı

09:30 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:30 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

22:30 Paris’ten Sevgililerle (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

22:45 Yaz Şarkısı

01:30 Zengo (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

09:15 Kalk Gidelim

11:45 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Öfkeli Polisler (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana