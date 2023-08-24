TV'de Perşembe! 24 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Perşembe günü ekranlarda birbirinden renkli yapımlar yer alıyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

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Ekranlarda yaz havası devam ediyor...

Birbirinden farklı yapımlar, günün her saatinde kanallarda yerini alıyor. İzleyiciler ise takip ettiklerini kaçırmamak adına yayın akışlarına göz atıyor.

24 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, İntikam Vakti, Kendi Düşen Ağlamaz, Celal İle Ceren ve MasterChef Türkiye All Star programları yer alacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yok Artık 1 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

Star TV yayın akışı

09:30 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)

22:15 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:15 Kalk Gidelim

11:45 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star