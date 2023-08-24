TV'de Perşembe! 24 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Ekranlarda yaz havası devam ediyor...
Birbirinden farklı yapımlar, günün her saatinde kanallarda yerini alıyor. İzleyiciler ise takip ettiklerini kaçırmamak adına yayın akışlarına göz atıyor.
24 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, İntikam Vakti, Kendi Düşen Ağlamaz, Celal İle Ceren ve MasterChef Türkiye All Star programları yer alacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yok Artık 1 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
Star TV yayın akışı
09:30 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)
22:15 Kısmet
TRT 1 yayın akışı
09:15 Kalk Gidelim
11:45 Şehirden Uzakta
13:05 Seksenler
15:50 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star