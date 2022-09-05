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- Twitch yayınında ilişkiye giren yayıncıya 7 gün ceza
Twitch yayınında ilişkiye giren yayıncıya 7 gün ceza
Canlı yayın sırasında ekranda görünmeyen erkek arkadaşıyla ilişkiye giren yayıncı camdaki yansımayı hesaba katmadı. Olaylı yayın sonrası kalıcı olarak kapatılacağı düşünülen hesaba 7 gün ceza verildi.
- Haber Merkezi
- 05.09.2022 - 12:58
- Güncelleme : 05.09.2022 - 13:04
Giderek popülerleşen Twitch'te akılalmaz bir olay yaşandı.
Kimmikka isimli yayıncı, canlı yayın esnasında yeni bağış ve abonelikler gelmeye devam ederken, yanındaki erkek arkadaşıyla yakınlaştı.
Ekranda genç adam görünmezken, Kimmikka'nın yüz ifadesi her şeyi açığa çıkardı.
Yayında ilişkiye girdiler
Bir diğer yandan ekrandan görünen cam yansıması da yayıncının yüz ifadelerinin nedenini gözler önüne serdi.
Bir süre sonra, yayın devam ederken, ikili cinsel ilişkiye girdi.
Twitch tarafından tespit edilen olay, Kimmikka'nın ceza almasına neden oldu.
Hesabı 7 gün kapatıldı
Bu hareketi sonucunda kalıcı olarak platformdan uzaklaştırılması beklenen yayıncının kanalı, 7 gün süreyle kapatıldı.
Yayından sonra takipçisi arttı
Bir diğer yandan olaylı yayından önce 231 takipçisi olan kullanıcı, olayın sonrasında 1.7 bin aboneye ulaştı.