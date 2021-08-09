Haberler

Medya Haberleri

Twitter'dan saydıran Ezgi Mola'nın eski hali şoke etti! İşte 'bir zamanlar' Ezgi Mola..

Twitter'dan saydıran Ezgi Mola'nın eski hali şoke etti! İşte 'bir zamanlar' Ezgi Mola..

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile dikkati çeken Ezgi Mola'nın eski hali, görenleri şaşırttı. Takipçileri Ezgi'yi tanımakta güçlük çekerken, "Şimdiki hali daha iyi" yorumlarını yaptı.