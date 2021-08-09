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- Twitter'dan saydıran Ezgi Mola'nın eski hali şoke etti! İşte 'bir zamanlar' Ezgi Mola..
Twitter'dan saydıran Ezgi Mola'nın eski hali şoke etti! İşte 'bir zamanlar' Ezgi Mola..
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 16:54
- Güncelleme : 09.08.2021 - 16:58
Ezgi Mola, son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile dikkati çekmeye başladı. Bazı kesimlerin tepkisini çeken Mola'nın, TRT ekranlarında oynadığı Masumlar Apartmanı dizisine devam etmeyeceği iddia edildi.
Canlandırdığı "Safiye" karakteri ile beğenilen Mola'nın eski hali ise görenleri şoke etti.
Ezgi Mola'nın eski halini görenler tanımakta güçlük çekerken, "Şimdiki hali daha iyiymiş" yorumları yapıldı. İşte Ezgi Mola'nın eski halleri..
EZGİ MOLA ŞOKE ETTİ..
Ekranların tanınan simalarından Ezgi Mola, 69 kiloya çıkmıştı.
1,63 boyundaki Mola, 69 kiloya ulaşınca diyetisyene gitmiş, düzenli beslenme ve spor ile fazlalıklarından kurtulmuştu.
Şimdilerde ise fit görünümüyle kendine hayran bırakan Mola'nın yıllar içindeki değişimi görenlere, "yok artık" dedirtti. 38 yaşındaki oyuncu Mola, 10 kilo vererek 59 kiloya düştü.