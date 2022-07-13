Twitter'ın gündemine oturdu! Sıla Türkoğlu bakın listenin kaçıncı sırasında....

Emanet dizisinin Seher'i Sıla Türkoğlu, sosyal medya ağı olan Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.

1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyeriyle adından sıklıkla söz ettiriyor...

Kanal 7'nin günlük dizisi Emanet'ten olaylı bir şekilde ayrılıp yapımcı ile davalık olan Sıla Türkoğlu, arkadaşlığı aşka dönüşen Halil İbrahim Ceyhan ile ilişkisini kısa bir süre önce noktalamıştı.

Geçtiğimiz günlerde "Kardeşlerim" dizisiyle yıldızı parlayan Halil Özgür Sarı ile görüntülenen güzel oyuncu, bu sefer de Kaan Yıldırım ile gündeme gelmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Sıla Türkoğlu, özel hayatının yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Türkoğlu, son olarak sosyal medya ağı Twitter'da gündem oldu.

Güzel oyuncu, "Twitter'da en çok ne konuşuldu" listesinde 80 B+ tweeti ile 2. sırada yer aldı.