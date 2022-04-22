Üç Kız Kardeş 10. bölüm ön izleme: Türkan ve kardeşleri damatlarla aynı eve girerse...

Üç Kız Kardeş 10. bölüm ön izleme: Türkan ve kardeşleri damatlarla aynı eve girerse...

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan yeni fragmanında keyifli anlar yer alırken, kız kardeşlerin sevdikleriyle birlikte oldukları görüldü. Türkan ve kardeşleri, bozulan musluk sonrası eğlenceli anlar yaşadı.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven gibi isimlerin başrolü paylaştığı dizi, yine İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

İlk bölümden itibaren ilgiyle takip edilen dizinin yayınlanan yeni fragmanı, eğlenceli anlara sahne oldu.

Türkan ve kardeşlerinin bir araya geldiği fragmanda; Somer ile Dönüş ve Derya'nın erkek arkadaşlarının yer aldığı görüldü.

Bozulan musluğu yapmaya çalışan Somer'in komik halleri Türkan'ı güldürürken, Derya ve Dönüş'ün ise hallerinden memnun olduğu görüldü.

Son bölümde Türkan'ın yaşadığı sorunlar ve Rüçhan tarafından evden kovulmasına üzülen seyirci, son ön izleme sayesinde gülümseyen anlar yaşadı. İşte Üç Kız Kardeş 10. bölüm ön izleme...

Üç Kız Kardeş 10. bölüm ön izleme İZLE