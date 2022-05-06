Üç Kız Kardeş 11. bölüm 2. fragmanı: Rüçhan Türkan'a düşman oldu, Mine'yi müstakbel gelini ilan etti!

Üç Kız Kardeş 11. bölüm 2. fragmanı: Rüçhan Türkan'a düşman oldu, Mine'yi müstakbel gelini ilan etti!

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Rüçhan, evi terk eden Türkan'a düşman olurken Mine'yi müstakbel gelini yaptı.

İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin her bölümü, sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor.

Kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; evi terk eden Türkan, eşyalarıyla birlikte baba evine döndü.

Türkan'ın evi terk etmesine çok sinirlenen Rüçhan'ın ''Kork benden Türkan. Bundan sonra en büyük düşmanın benim.'' sözleri dikkati çekti.

Türkan ise kapısına dayanan Somer'i, ''Asla sevmeyeceğim dediğin kadına değil aşık olduğun Türkan'a gel.'' diyerek kesin bir dille uyardı.

Türkan'ın canını acıtmak isteyen Rüçhan, bütün kurallarını yıkarak Mine'nin tarafına geçti ve onu müstakbel gelini ilan etti. İşte Üç Kız Kardeş 11. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kız Kardeş 11. Bölüm Fragmanı - 2 İzle

Üç Kız Kardeş 10. bölüm özeti

Rüçhan hanımın Nesrin’le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır. Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu olaydan sonra Türkan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Öte yandan Mine’nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine’den tamamen uzaklaşır.

Rüçhan hanımın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışan Türkan’la bir konuşma yaparak, ilişkilerinin kaderine onun karar vermesini ister. Artık Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan’ın iki dudağı arasındadır.