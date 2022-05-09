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    Üç Kız Kardeş 11 bölüm 2. ön izleme: Ayrılığa dayanamayan Somer, Türkan'ı kaçırdı!

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan ön izlemesinde; Somer'in ayrılığa dayanamadığı, Türkan ile konuşmaya geldiği ve sonunda onu sırtına alarak kaçırdığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 17:50
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    Üç Kız Kardeş 11 bölüm 2. ön izleme: Ayrılığa dayanamayan Somer, Türkan'ı kaçırdı!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, devam ediyor.

    Reyting rekorları kıran ve başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven yer aldığı dizi, fragmanı ile beğeni topladı.

    Yayınlanan fragmanda; Türkan ile konuşmaya gelen Somer'in başarılı olamadığı görüldü. Somer'i dinlemeyen Türkan, ona sert sözler söyledi.

    Vazgeçmeye niyeti olmayan Somer, sırtına aldığı Türkan'ı kaçırdı. Bu anları Derya ile Dönüş gördü.

    Neye uğradığını şaşıran Türkan'ın bağrışları, Somer üzerinde etkili olamadı. İşte Üç Kız Kardeş 11 bölüm 2. ön izleme...

    Üç Kız Kardeş 11 bölüm 2. ön izleme İZLE

    Üç Kız Kardeş 11 bölüm 2. ön izleme: Ayrılığa dayanamayan Somer, Türkan ı kaçırdı! #1


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