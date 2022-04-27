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    Üç Kız Kardeş 11. bölüm fragmanı: Somer, Türkan'ı sırtına alarak kaçırdı!

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan yeni fragmanında; Türkan'ın evi terk ettiği ancak Somer'in peşinden geldiği görüldü. Türkan'ı kaçırıp tekneye getiren Somer, onsuzluğa daha fazla dayanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 11:10
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    Üç Kız Kardeş 11. bölüm fragmanı: Somer, Türkan'ı sırtına alarak kaçırdı!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

    İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrollerinde yer aldığı dizi, reytinglerde zirveden inmiyor.

    Üç kız kardeşin yaşadıklarını anlatan dizinin yayınlanan yeni fragmanında ise Türkan'ın evden ayrıldığı görüldü.

    Kardeşleri ile dertleşen ve eve dönmek istemeyen Türkan, kapının önünde Somer'i görünce neye uğradığını şaşırdı.

    Somer'in kapıdan ayrılmaması Türkan'a aşık olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Rüçhan ise Mine'yle buluştu.

    Mine'nin bebeğinin aslında kime ait olduğunu öğrenmek isteyen Rüçhan, Türkan'ı iyice gözden çıkardı.

    Türkan'ın kapısının önünden ayrılmayan ve onu kaçıran Somer, fragmana damga vurdu. İşte Üç Kız Kardeş 11. bölüm fragmanı..

    Üç Kız Kardeş 11. bölüm fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 11. bölüm fragmanı: Somer, Türkan ı sırtına alarak kaçırdı! #1


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