Üç Kız Kardeş 12. bölüm fragmanı: Teknede öpüşen Somer ve Türkan'ın sonu adliyede bitti!

Üç Kız Kardeş 12. bölüm fragmanı: Teknede öpüşen Somer ve Türkan'ın sonu adliyede bitti!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan yeni fragmanında; Somer'in pişman ve aşık olduğu görüldü ancak yapılanları unutmayan ve hazmedemeyen Türkan, boşanma davasından vazgeçmedi.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın kitabından uyarlandı.

İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrolünde yer aldığı dizi, reytinglerde iyi bir konuma geldi.

Birinciliği elinde bulunduran ve herkes tarafından sevilen dizinin yayınlanan son fragmanı yine ilgi çekti.

Fragmanda; Somer ve Türkan'ın teknede öpüştüğü görüldü. Somer'in tavırlarına anlam veremeyen Türkan, ona tokadı çarptı.

Bu anlarda boş durmak istemeyen Rüçhan, Mine'nin aklına girdi ve onu Somer'le evlendirmeye karar verdi.

Mine önüne konulan her şartı kabul etti ancak Somer'in Türkan'a aşık olduğunu hesaba katmadı. İşte Üç Kız Kardeş 12. bölüm fragmanı...

Üç Kız Kardeş 12. bölüm fragmanı İZLE