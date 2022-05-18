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    Üç Kız Kardeş 13. bölüm fragmanı: Her sevda bir veda... Geçmiş olsun Somer!

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan fragmanında; mahkemeye giden Somer ve Türkan'ın boşanıp boşanmadığı bilinmiyor. Ancak Türkan boşanmak istediğini net bir şekilde dile getirdi. Somer ise "İstemiyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 12:42
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    Üç Kız Kardeş 13. bölüm fragmanı: Her sevda bir veda... Geçmiş olsun Somer!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

    İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in kadrosunda yer aldığı dizi, başladığı günden bugüne kadar iyi bir ivme yakaladı.

    Yeni sezona iyi bir giriş yapacağı şimdiden belli olan dizinin yayınlanan yeni fragmanında; Türkan'ın boşanmak için kararlı olduğu Somer'in ise boşanmaktan vazgeçtiği görüldü.

    Somer annesine yeniden denemek istediğini söyledi. Ancak Mine ile anlaşan Rüçhan, Türkan'ı yeniden gelin olarak istemediğini belirtti.

    Son sahnede sahilde buluşan Somer ve Türkan'ın konuşması sırasında çalan şarkı ve "Her sevda bir veda" sözleri duygusal anlar yaşattı. Üç Kız Kardeş 13. bölüm fragmanı...

    Üç Kız Kardeş 13. bölüm fragmanı VİDEO

    Üç Kız Kardeş 13. bölüm fragmanı: Her sevda bir veda... Geçmiş olsun Somer! #1


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