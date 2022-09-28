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    Üç Kız Kardeş 20. bölüm fragmanı: Türkan'a kalkan eller bu defa kırıldı

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Nesrin'in Türkan'a yapılanlar karşısında sessiz kalmadığı görülürken, Mine ise Rüçhan Hanım'ın tokadını yedi.
    • 28.09.2022 - 13:50
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    Üç Kız Kardeş 20. bölüm fragmanı: Türkan'a kalkan eller bu defa kırıldı

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş'ten yeni fragman geldi.

    Yayınlanan fragmanda; Türkan ve Somer'in arasının bir kez daha Mine yüzünden bozulduğu görüldü.

    Mine'ye ev bulmasını söyleyen ve Türkan'ı kaybetmek istemeyen Somer ise Nesrin tarafından köşeye sıkıştırıldı.

    Her şeyi hatırlayan ve Somer ile yüzleşen Nesrin, bununla kalmadı ve Rüçhan'ın karşısına çıktı.

    Türkan'a vurmak üzere olan Rüçhan'ı durduran ve kızını korumaya çalışan Nesrin, olayların seyrini değiştirmeye başladı. İşte Üç Kız Kardeş 20. bölüm fragmanı....

    Üç Kız Kardeş 20. bölüm fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 20. bölüm fragmanı: Türkan a kalkan eller bu defa kırıldı #1


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