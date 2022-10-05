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- Üç Kız Kardeş 21. bölüm fragmanı: Hamileyim, boşanamam!
Üç Kız Kardeş 21. bölüm fragmanı: Hamileyim, boşanamam!
- 05.10.2022 - 14:32
Yeni bölümleri ile devam eden Üç Kız Kardeş'in son fragmanında; Nesrin'in hafızasını geri kazandıktan sonra değiştiği görüldü.
Türkan'ın daha önce maruz kaldığı baskılara karşı tepki vermeyen Nesrin, ipleri ele almaya başladı.
Kızını Rüçhan'ın elinden alan ve evine getiren Nesrin, kapıya dayanan Somer'e ise geçit vermedi.
Türkan'ı geri kazanmak isteyen ve Nesrin'i ikna etmeye çalışan Somer, baba olacağını öğrendi.
Türkan'ın, "Boşanamam, hamileyim" sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran Nesrin'in bundan sonra tavrı ise merak edilmeye başlandı.
Kocasını kaybetmek üzere olan ve Mine ile işbirliği içerisine giren Rüçhan, bundan sonraki hamlelerinde daha da sert olmaya karar verdi.
Mine'nin Türkan'ın hamileliğini duyduktan sonra atacağı adımlar da şimdiden merak konusu... İşte Üç Kız Kardeş 21. bölüm fragmanı...
Üç Kız Kardeş 21. bölüm fragmanı İZLE