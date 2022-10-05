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Üç Kız Kardeş 21. bölüm fragmanı: Hamileyim, boşanamam!

Üç Kız Kardeş 21. bölüm fragmanı: Hamileyim, boşanamam!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Nesrin, Türkan'a Somer'den boşanması için baskı kurmaya başladı. Ancak hamile olan Türkan, Somer'den boşanmak istemediğini itiraf etti.