Üç Kız Kardeş 26. Bölüm fragmanı yayınlandı! Nesrin kızı Türkan'a sırtını dönüyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde Türkan'ı yıkan olay..

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş her salı saat 20.00'de ekranlara geliyor. Süreç Film imzalı dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlenirken senaryosunu ise Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme alıyor.

İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş isimli romanın esinlenilen dizinin başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu bulunuyor.

Şimdiye kadar 25 bölümüyle ekranlara gelen dizi büyük bir hayran kitlesine sahip. Dizinin her bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor.

Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanan olaylardan sonra Türkan annesi ile görüşmek için eve geliyor. Fakat annesi Türkan'ın yüzüne dahi bakmıyor.

İşte merakla beklenen Üç Kız Kardeş 26. bölüm fragmanı..

Üç kız kardeş 26. bölüm fragmanı VİDEO