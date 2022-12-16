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    Üç Kız Kardeş 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sen de benimle birlikte yanacaksın Türkan"

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi son bölümü ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Somer, Türkan’a öfke kusuyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
    • 16.12.2022 - 11:31
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    Üç Kız Kardeş 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Sen de benimle birlikte yanacaksın Türkan'

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

    Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te gelecek hafta ortalık karışıyor. Somer, Türkan’a ağır sözler söylüyor.

    Türkan, Kiraz’ın yerini Mine’ye söylüyor. Tüm olanlardan pişman olan Türkan’ın hayatı alt üst olacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…

    Üç Kız Kardeş 31. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Sen de benimle birlikte yanacaksın Türkan' #1


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