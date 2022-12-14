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    Üç Kız Kardeş 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Somer her şeyi öğreniyor!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi dün akşam ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Somer bütün gerçekleri öğrenecek mi? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
    • 14.12.2022 - 12:22
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    Üç Kız Kardeş 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Somer her şeyi öğreniyor!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

    Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te gelecek hafta ortalık karışıyor. Somer bütün gerçekleri öğreniyor.

    Diğer yandan kızlar, anneleri Nesrin’in şefkatsiz hallerinden dert yanmaya başladılar. Türkan ve Somer arasında yaşanacaklar ise merak konusu oldu. İşte yeni bölüm fragmanı…

    Üç Kız Kardeş 31. bölüm fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Somer her şeyi öğreniyor! #1


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