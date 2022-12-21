Üç Kız Kardeş 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Somer ve Türkan arasında neler olacak?

Üç Kız Kardeş 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Somer ve Türkan arasında neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi son bölümü ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Somer ve Türkan arasında neler olacak? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te gelecek hafta ortalık karışıyor.

Somer ve Türkan’ın arası iyice açılırken, bu durum Mine’nin hoşuna gidiyor. Somer, Türkan’a hayal kırıklığı olduğunu söylüyor.

Ancak sonrasında ikilinin yakınlaşması dikkat çekiyor. İzleyiciler, Türkan ve Somer’in arasında neler olacağını merak ediyor.