Üç Kız Kardeş 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Seni bütün memlekete rezil ederim"

Üç Kız Kardeş 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Seni bütün memlekete rezil ederim"

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, son bölümüyle reytingleri alt üst etmişti. Yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünde Türkan ve Somer, dağ evinde yakınlaşıyor. Aşk tazeleyen ikili geceyi birlikte geçiriyor.

Diğer yandan Rüçhan, Özer ve Sevilay arasında geçenleri öğreniyor ve Özer’i tehdit ediyor. Dönüş ise, yaşadıklarını hazmetmeye çalışıyor.