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    Üç Kız Kardeş 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Beni yakamayacaksınız!"

    Ekranların sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? Rüçhan ve Türkan karşı karşıya...
    • 06.01.2023 - 11:30
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    Üç Kız Kardeş 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: 'Beni yakamayacaksınız!'

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi her salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

    Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    Dizide Türkan ile Mine arasındaki gerginlik artıyor. İkilinin arasına Somer giriyor. Mine, Somer’i kızından ayırmadan güvenini kazanmaya çalışıyor.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Yeni bölüm fragmanında Somer, Mustafa’nın Türkan’a söylediklerini öğreniyor. Ardından Mustafa’ya saldırıyor. Türkan ise ayırmaya çalışıyor.

    Öte yandan Rüçhan, Sevilay ile Özer arasında olan ilişkiyi öğrenmişti. Türkan ile Sevilay’ın birlikte iş yapmaması için elinden geleni yapacak.

    Üç Kız Kadeş 34. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: 'Beni yakamayacaksınız!' #1


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