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Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı: Türkan yargı dağıtıyor! "Elinizden geleni, ardınıza koymayın!"

Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı: Türkan yargı dağıtıyor! "Elinizden geleni, ardınıza koymayın!"

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Üç Kız Kardeş, son bölümüyle ilgi çekmeyi başardı. Yeni bölümde Türkan ve Somer arasında neler olacak? İşte 34. bölüm fragmanı...