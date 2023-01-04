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    • Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı: Türkan yargı dağıtıyor! "Elinizden geleni, ardınıza koymayın!"

    Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı: Türkan yargı dağıtıyor! "Elinizden geleni, ardınıza koymayın!"

    Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Üç Kız Kardeş, son bölümüyle ilgi çekmeyi başardı. Yeni bölümde Türkan ve Somer arasında neler olacak? İşte 34. bölüm fragmanı...
    • 04.01.2023 - 10:23
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    Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı: Türkan yargı dağıtıyor! 'Elinizden geleni, ardınıza koymayın!'

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

    Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu sevilen dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Nazlı Senem Ünal gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    Dizinin yeni bölümünde Mine yine ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Mustafa’nın önce Türkan’a sonra da Derya’ya olan ilgisini hazmedemeyen Somer, kavga çıkarıyor.

    Diğer yandan Rüçhan, Türkan’a Sevilay ile ortaklığını bitirmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak Türkan, Rüçhan’a meydan okuyor.

    Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı: Türkan yargı dağıtıyor! 'Elinizden geleni, ardınıza koymayın!' #1


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