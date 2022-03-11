Üç Kız Kardeş 4. bölüm 2. fragmanı: Balkona kilitlenen Türkan'ı donmak üzereyken Somer kurtardı!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan'ın balkona kilitlendiği ve soğuktan donmak üzereyken Somer tarafından bulunup, kurtarıldığı anlar yer aldı.

İclal Aydın'ın romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, hızlı ve heyecanlı bölümlerle devam ediyor.

Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in yer aldığı dizi, kısa süre olmasına rağmen seyirci tarafından benimsendi.

Bölümleri Youtube üzerinde 3 milyondan fazla izlenen dizinin yayınlanan son fragmanı, yine beğenileri topladı.

Yayınlanan son fragmanda; balkona kilitlenen ve donmak üzere olan Türkan'ın hali herkesin yüreğini burktu.

Türkan'ın sesini duyan ve onu kurtaran Somer olurken, yakın ilgisiyle "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.

Mine ise Somer'in Türkan'la birlikte olduğunu duyunca deliye döndü ve evdeki eşyları kırmaya başladı.

Mine'nin bu halleri bundan sonra işlerin iyice karışacağını gündeme getirirken, bebeğin akıbetiyse merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş 4. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kız Kardeş 4. bölüm 2. fragmanı İZLE