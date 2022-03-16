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Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı: Türkan, savaşmayı seçiyor! 'Biraz da sen sürün Somer Korman'

Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı: Türkan, savaşmayı seçiyor! 'Biraz da sen sürün Somer Korman'

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Somer ve Rüçhan tarafından sürekli incinen Türkan sonunda resti çekiyor ve boşanmak istemediğini Somer'e söylüyor.