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    Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı: Türkan, savaşmayı seçiyor! 'Biraz da sen sürün Somer Korman'

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Somer ve Rüçhan tarafından sürekli incinen Türkan sonunda resti çekiyor ve boşanmak istemediğini Somer'e söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:05
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    Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı: Türkan, savaşmayı seçiyor! 'Biraz da sen sürün Somer Korman'

    Kanal D'nin Süreç Film imzalı yeni dizisi Üç Kız Kardeş, seyircisinin ilgisini çekmeyi başardı.

    İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

    Reytinglerde de başarısını gösteren dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    Başrollerini Özgü Kaya ve Berker Güven’in paylaştığı dizinin yeni bölümüne; Somer’in boşanma isteği sonrası devreye giren Rüçhan Hanım ve Türkan’ın değişen kararı damga vurdu

    Türkan, kendisinden ayrılmak isteyen Somer'i reddetti ve boşanmayacağını söyledi.

    İşte Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı...

    Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Fragmanı VİDEO


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