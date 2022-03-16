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- Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı: Türkan, savaşmayı seçiyor! 'Biraz da sen sürün Somer Korman'
Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı: Türkan, savaşmayı seçiyor! 'Biraz da sen sürün Somer Korman'
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 10:05
Kanal D'nin Süreç Film imzalı yeni dizisi Üç Kız Kardeş, seyircisinin ilgisini çekmeyi başardı.
İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
Reytinglerde de başarısını gösteren dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Başrollerini Özgü Kaya ve Berker Güven’in paylaştığı dizinin yeni bölümüne; Somer’in boşanma isteği sonrası devreye giren Rüçhan Hanım ve Türkan’ın değişen kararı damga vurdu
Türkan, kendisinden ayrılmak isteyen Somer'i reddetti ve boşanmayacağını söyledi.
İşte Üç Kız Kardeş 5. bölüm fragmanı...