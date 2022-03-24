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    Üç Kız Kardeş 6. bölüm 2. fragmanı: Mine'ye bay, Somer ve Türkan'a selam!

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan fragmanında; Somer ve Mine arasındaki iplerin tamamen koptuğu ve bunda da Rüçhan'ın etkili olduğu görüldü. Türkan ise Mine ile arkadaşlık kurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 23:01
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    Üç Kız Kardeş 6. bölüm 2. fragmanı: Mine'ye bay, Somer ve Türkan'a selam!

    Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

    İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrolü paylaştığı diziden yeni fragman ise geldi.

    Dizinin yayınlanan son fragmanında; Mine'nin daha önce evlendiği ve ayrıldığı eşinin yeniden ortaya çıktığı görüldü.

    Bu olaya sinirlenen Somer, Mine'yi eski eşiyle görüşmemesi konusunda uyardı ancak iş ayrılığa kadar gitti.

    Mine ve Somer arasındaki iplerin kopması seyircinin sevindiği bir konu olurken, Türkan ise Mine ile iyice arkadaş oldu.

    Nesrin'in evinde ise Derya ve Dönüş arasındaki kavganın yankıları sürmeye başladı. Üç Kız Kardeş 6. bölüm 2. fragmanı...

    Üç Kız Kardeş 6. bölüm 2. fragman İZLE

    Üç Kız Kardeş 6. bölüm 2. fragmanı: Mine ye bay, Somer ve Türkan a selam! #1


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