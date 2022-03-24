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Üç Kız Kardeş 6. bölüm 2. fragmanı: Mine'ye bay, Somer ve Türkan'a selam!

Üç Kız Kardeş 6. bölüm 2. fragmanı: Mine'ye bay, Somer ve Türkan'a selam!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan fragmanında; Somer ve Mine arasındaki iplerin tamamen koptuğu ve bunda da Rüçhan'ın etkili olduğu görüldü. Türkan ise Mine ile arkadaşlık kurdu.