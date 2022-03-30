Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı: Somer ve Türkan arasındaki yakınlaşma Mine'yi çatlattı!

Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı: Somer ve Türkan arasındaki yakınlaşma Mine'yi çatlattı!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Somer ve Türkan'ın birbirlerine iyice yakınlaşmaya başladığı görüldü. Mine yalnız kalırken, Rüçhan ise yaşananlardan oldukça memnun oldu.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.

İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrolünde yer aldığı dizi Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

Her Salı akşamı ekrana gelen dizinin yayınlanan fragmanında; Somer'in ve Türkan'ın gittikçe yakınlaşmaya başladıkları görüldü.

Türkan'ın Somer'i aşık etme çabaları olumlu sonuçlanırken, bu durum ise en çok Rüçhan'ı sevindirdi.

Somer tarafından terk edilen ve iyice yalnız kalan Mine'nin ağlamaları, seyircinin yüzünü güldürdü. İşte Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı...

Üç Kız Kardeş 7. bölüm fragmanı İZLE