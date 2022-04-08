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    Üç Kız Kardeş 8. bölüm 2. fragmanı: Somer ve Türkan'ın düşman çatlatan halleri!

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Somer ve Türkan'ın baş başa vakit geçirdiği ve aşkın artık başladığı görüldü. Mine ise Rüçhan'ın gazabından nasibini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 09:55
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    Üç Kız Kardeş 8. bölüm 2. fragmanı: Somer ve Türkan'ın düşman çatlatan halleri!

    Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın romanından Kanal D ekranlarına uyarlandı.

    Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı dizi, kardeşlik bağlarını anlatıyor ve aileyi öne çıkarıyor.

    Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisi kısa süre içerisinde seyircinin gönlünde taht kurmayı başardı ve reytinglerde başa çıktı.

    Her bölümü sabırsızlıkla beklenen dizinin yayınlanan 8. bölüm 2. fragmanında: Somer ve Türkan'ın yakınlaşması dikkati çekti.

    Somer'den boşanmak istemeyen ve onun önüne koyduğu boşanma kağıdını yırtan Türkan, aşık etmeyi başardı.

    Baş başa sahile giden ve şarkılar söyleyen Somer ve Türkan'ın romantik halleri, adeta düşman çatlattı.

    Mine iyice devre dışı kalırken, Rüçhan'ın gazabından nasibini aldı ve korkmaya başladı. İşte Üç Kız Kardeş 8. bölüm 2. fragmanı..

    Üç Kız Kardeş 8. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 8. bölüm 2. fragmanı: Somer ve Türkan ın düşman çatlatan halleri! #1


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