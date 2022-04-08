Haberler

Medya Haberleri

Üç Kız Kardeş 8. bölüm 2. fragmanı: Somer ve Türkan'ın düşman çatlatan halleri!

Üç Kız Kardeş 8. bölüm 2. fragmanı: Somer ve Türkan'ın düşman çatlatan halleri!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Somer ve Türkan'ın baş başa vakit geçirdiği ve aşkın artık başladığı görüldü. Mine ise Rüçhan'ın gazabından nasibini aldı.