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    Üç Kız Kardeş 9. bölüm 2. fragmanı: Senin ailen hırsız Türkan, hırsız!

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan'ın ailesine yardım etmek için altınlarını satması Rüçhan'ı delirtti. Rüçhan itip-kaktığı Türkan ve ailesini hırsızlıkla suçladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 16:06
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    Üç Kız Kardeş 9. bölüm 2. fragmanı: Senin ailen hırsız Türkan, hırsız!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın romanından uyarlandı.

    Kısa süre içerisinde reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başrollerinde ise İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve  Berker Güven yer alıyor.

    Konusu ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin yayınlanan son fragmanı, yine Türkan için hüzünlendirici anlara neden oldu.

    Türkan'ın babasının borcundan dolayı evi kaybetme tehlikesiyle kalan ailesine yardım etmek istediği görüldü.

    Bu kapsamda altınlarını satan ve borcu ödeyen Türkan, Rüçhan'ın öfkeli bakışlarını üzerine çekti.

    Türkan'ı darbeden ve ailesinin hırsız olduğunu belirten Rüçhan, onu kapının önüne koymak için yeni bir hamle daha yaptı.

    Somer'in ise Türkan'ı teselliye etmeye çalışmasına rağmen Mine'den vazgeçemediği görüldü. İşte Üç Kız Kardeş 9. bölüm 2. fragmanı...

    Üç Kız Kardeş 9. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 9. bölüm 2. fragmanı: Senin ailen hırsız Türkan, hırsız! #1


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