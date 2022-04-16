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    Üç Kız Kardeş 9. bölüm ön izleme: Türkan'ın en mutlu anı sadece kardeşleriyle...

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan ön izlemesinde; Dönüş ve Derya'nın Türkan'ın yanına geldiği ve üçlünün aşk hakkında konuştuğu görüldü. Türkan'ın bu anlarda hüzünlenmesi ise dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 15:15
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    Üç Kız Kardeş 9. bölüm ön izleme: Türkan'ın en mutlu anı sadece kardeşleriyle...

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

    İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla bir anda ilgiyi çekti.

    Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven yer aldığı dizinin çekimleri ise Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor.

    Zaman olarak eskiyi anlatan dizinin son yayınlanan fragmanları ve ön izlemesi, herkesin dikkatini çekti.

    Yayınlanan fragmanlarda Türkan'ın zor anlarına tanıklık eden seyirci, ön izlemede ise Üç Kız Kardeş'in beraber olduklarında yaşadıkları mutluluğu gördü.

    Ablaları Türkan'ın evine gelen ve aşk hakkında konuşan Derya ile Dönüş'ün keyifli halleri yüzlerine yansıdı.

    Dönüş ve Derya'nın aşktan konuştuğu sırada hüzünlenen Türkan'ın aklına Somer geldi. İşte Üç Kız Kardeş 9. bölüm ön izleme...

    Üç Kız Kardeş 9. bölüm ön izleme İZLE

    Üç Kız Kardeş 9. bölüm ön izleme: Türkan ın en mutlu anı sadece kardeşleriyle... #1


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