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Üç Kız Kardeş 9. bölüm ön izleme: Türkan'ın en mutlu anı sadece kardeşleriyle...

Üç Kız Kardeş 9. bölüm ön izleme: Türkan'ın en mutlu anı sadece kardeşleriyle...

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan ön izlemesinde; Dönüş ve Derya'nın Türkan'ın yanına geldiği ve üçlünün aşk hakkında konuştuğu görüldü. Türkan'ın bu anlarda hüzünlenmesi ise dikkati çekti.