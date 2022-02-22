Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosu ve karakterleri! İşte Kalender Ailesi...

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 22 Şubat akşamı yayın hayatına başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri de seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte oyuncular ve rolleri...

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş...

Kanal D'nin Süreç Film imzalı yeni dizisi Üç Kız Kardeş, yayın hayatına başlıyor.

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Seyirciler kim hangi rolü oynuyor araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI VE ROLLERİ

REHA ÖZCAN - SADIK

Sadık karısına, kızlarına daha doğrusu köklerine, sevdalı bir Postane Müdürü’dür. Anne ve babasını küçük yaşta kaybedince kardeşlerinin tüm ailesi olmasından kaynaklı her zaman ailesinin herşeyden önde tutmuştur. Doğduğu Ayvalık’tan ayrılmayı hiç istemese de karısı Nesrin’in isteğine karşı gelememiş, Eskişehir’e yerleşmiştir ama aklı hep köklerinde, Ayvalık’tadır. Ve bir gün dayanamayıp Nesrin’den gizlice Ayvalık’a tayinini istediğinde evliliği bitme noktasına gelmiştir. Ama kızları Dönüş, bu evliliğin de uçurumdan dönüşü olmuştur. Yani Dönüş bebek Nesrin’in Ayvalık’a ve evliliğe dönüşünün simgesi olmuştur. Sadık ve Nesrin, peri masalı hayatı yaşadığını zannettikleri kızları Türkan’ın aslında nasıl bir cehennemde yaşadığını öğrenir. Küçük kızı Derya ise başka bir uçurumun eşiğindedir. Sadık, tüm hayatını kızları ve karısına adasa da birçok şeye gücü yetmeyecektir.

İCLAL AYDIN - NESRİN

Nesrin, Sadık’ın aksine doğduğu topraklara kök salmak değil, o topraklardan kopmak için elinden geleni yapan bir kadındır. Hiçbir zaman Ayvalık’ı ve o dar çevreyi sevmemiş, kendisini onların içinde hep mutsuz ve baskı altında hissetmiştir. Kızları ve Sadık sebebiyle topraklarına dönmek zorunda kalsa da hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olamayacaktır. Nesrin’in hayata karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir kavgası vardır. Ailede onun koyduğu kurallar geçerlidir. Onun bu kuralcı tavrı, öğretmen olmasıyla ilgili olsa da Nesrin doğuştan baskın bir karakterdir. Sadık buna sırf onu sevdiği için boyun eğse de gün geçtikçe Nesrin’in bu başına buyrukluğundan çok rahatsız olacaktır. Nesrin ne yaptıysa ailesi için yapmıştır. Ama bunun Nesrin’in hırslarıyla ilgili olduğunu herkes bilmektedir. Kızlar, ellerinden kayıp gitmek üzereyken Nesrin ve Sadık’ın bitmek bilmeyen hesaplaşması başlayacaktır.

BERKER GÜVEN - SOMER

Ayvalık’ın en varlıklı ailesinin Rüçhan ve Özer’in biricik oğulları. Yurtdışında okuduğu sırada Mine ile tanışmış, ailesinin tüm engellemelerine rağmen onu bırakmamıştır. Türkanla evlenmeye, maddi korkuları sebebiyle göz yummuş ama Türkan’a bir eş olmayacağına söz vermiştir. Onun kalbinin tek sahibi Mine’dir. Ama Somer gün geçtikçe Türkan’ın iyiliğine kayıtsız kalamayacak annesi ve sevgilisinden görmediği anlayışı ve inceliği onda görecektir. Somer, anne gölgesinde büyüyüp sonrasında Mine’nin himayesinde yaşadığını çok geç fark edecektir. Türkan’ın içindeki cevheri gördüğünde belki de çok geç olacaktır.

ÖZGÜ KAYA - TÜRKAN

Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel... Hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan’ın gözyaşları vardır. Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece “güzelim” diye sevmezdi. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi. Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir.

ALMİLA ADA - DÖNÜŞ

Sadık Bey ile Nesrin Hanım’ın ortanca kızları, babası Sadık Bey’e huyu suyu en çok benzeyen kızıdır. Edebiyat okumak istemiş ama geçirdiği rahatsızlıklar ve maddi sıkıntılar buna imkan vermemiş, ablası evlenip, kardeşi de üniversiteyi kazanıp evden gidince anne babasıyla bir başına kalmıştır. Kendisini Çalıkuşu romanının Feride’si ile karşılaştıran Dönüş, aslında romanın Munise’si olduğu gerçeğini(Çalıkuşu Feride’nin kızı), yıllar sonra öğrenecektir. Dönüş’ün en büyük aşkı Serdar’dır. Nesrin, Dönüş’ü Serdar’dan hep uzak tutmaya çalışmıştır. Belki bir süreliğine başarılı olmuştur ama yıllar sonra iki aşık yeniden buluşacaktır.

MELİSA BERBEROĞLU - DERYA

Sadık ve Nesrin Hanım’ın en başına buyruk, en açık sözlü, en asi, “Erkek Fatma” lakaplı kızıdır Derya. Kedilere, köpeklere, ağaçlara, kuşa, böceğe karşı sevgi besleyen, onları kollayan, sahiplenen, her birine birbirinden güzel isimler veren Derya mimar olmak niyetindedir. Hayallerinin peşinde koşmak için hiçbir engele takılmaz ama ne yazık ki en büyük engel yine kendisidir. Uçarılığı, tezcanlılığı ve asiliği onu hata yapmaya sürükleyecek, yanlış insanları tercih edecektir. Hayatımın aşkı diye tutunduğu kendisinden yaşça oldukça büyük olan sorumsuz, serseri bir hayat yaşayan Hakan, genç kızı dönülmesi belki de imkansız yollara sürükleyecektir.

VEDA YURTSEVER - RÜÇHAN

Ailesinin üç erkek evladından sonra sahip oldukları küçük, çirkin, dışlanmış kızları Rüçhan, hayatta kalabilmek ve başarılı olabilmek için çareyi acımasız olmakta bulmuş biridir. Eşinin ihanetlerine gözlerini kapamıştır, tek gayesi oğlunun güzel bir aileye sahip olmasıdır. Oğlunun, kendilerine uygun olmayan bir kadınla birlikte olduğunu öğrendiğindeyse onu Türkan’la evlendirmeye zorlayacak, bu evliliğin devam etmesi ve aile itibarlarının zedelenmemesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bunun için kötülüğe başvurması gerekse de asla geri durmayacak; Türkan’ın hapsedildiği şatonun anahtarını cebinden hiç çıkarmayacaktır.

TAYFUN ERASLAN - ÖZER

Özer, aile, evlat, eş, sadakat gibi değerlerin hepsinden uzak, sadece kendi istekleri için yaşayan bir adamdır. Ne iyi bir baba, ne iyi bir eş olmuştur. Karısını defalarca aldatmış, oğlunu ve karısını bir gün bile ciddiye almamıştır. Ailenin tüm sorumluluğunu Rüçhan’ın üzerine attığından ailenin başına gelen her felakette Rüçhan’ı sorumlu tutar.

BENİAN DÖNMEZ - NEZAHAT

Sadık’ın kardeşi, kızların biricik halaları. Sadık’tan bir yaş küçük olmasına rağmen babalarını çok erken yaşta kaybettikleri için Sadık’a babası gibi bağlanmıştır. Onun sözünden kolay kolay çıkmaz, abisinin mutluluğu için elinden geleni yapar. Ama bir gün Fatih geri döndüğünde iki kardeşi arasında kalacaktır.

NAZLI SENEM ÜNAL - MİNE

Mine, Somer’le İngiltere’de tanışmış ve ona aşık olmuştur. Rüçhan Hanım’ın tüm engellemelerine rağmen aşklarını koruyacak, Somer’den bir kızı olacaktır. Mine, Türkan ve ailesi için her zaman öteki kadın olmuştur. Ama kimse Somer’in yanında değilken o yanında olmuş, onu en kötü anlarında yalnız bırakmayan tek kişi olmuştur. Rüçhan’ın, sevgilisini elinden almasına izin vermeyecek, bunun için her şeyi yapacaktır.

DEMİRCAN KAÇEL - MESUT

Almanya’ya göçen ailesi, engelli olduğu için Mesut’u yanlarına almamıştır. Bedensel gelişimi 16 yaşında, zihinsel gelişimi ise 8 yaşında durmuş, ailesinden gelecek mektup umuduyla sürekli postacı İrfan’ın mektuplarını çalmaktadır. Postane Müdürü Sadık’la tanışması ve onun manevi oğlu oluşu böyle başlamıştır. Sadık Bey onu evine aldıktan sonra Mesut mutlu olsun diye ona üzeri yazılı zarflar verecek, Mesut bu zarfları ömrünün sonuna kadar gizemlerle dolu kutusunda saklayacaktır.

VURAL ŞAHANOĞLU - SERDAR

Dönüş ve Derya’nın okuldan arkadaşları, Dönüş’ün ilk ve tek aşkı. Serdar da Dönüş’e aşık olmasına rağmen gençliklerinde birbirlerine açılamayacaklar, Serdar Üniversite okumak için Ayvalık’tan ayrılınca yıllarca birbirlerinden ayrı kalacaklardır.

HAKAN ATALAY - FATİH

Sadık ve Nezahat’in sorumsuz, yarınını düşünmeyen, hercai kardeşidir. Yıllar önce hamile olan sevgilisini terk etmekten kaçınmamış, onun doğum sırasında ölümünde bile geri dönmeyi düşünmemiştir. Ama yıllar sonra rüzgar tersine esmeye başlayınca tüm birikimini, parasını ve itibarını kaybedince sığındığı tek limana, ailesine dönmeye karar vermiştir. Ama bu kez karşısında başka bir Sadık vardır. Fatih’in oradan ayrılması için elinden geleni yapacaktır. Ama Fatih’in gitmeye niyeti yoktur.

MERT ÖZCAN - HAKAN

Sadık ve Nesrin’in komşusu İsmet Bey ile Emel Hanım’ın oğulları Hakan, Derya’nın ilk aşkıdır.

ECE BALİÇ - DİLEK

Dönüş ve Derya’nın okuldan arkadaşları Dilek de Ayvalık’ta kalacak ve orada eczacı Musa ile evlenecektir. Arkadaşlıkları hiçbir zaman bitmeyecektir.