Üç Kız Kardeş'in alımlı ve güzel gözlü Türkan'ının aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! İnanamayacaksınız...

Üç Kız Kardeş'in alımlı ve güzel gözlü Türkan'ının aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! İnanamayacaksınız...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'a hayat veren Özgü Kaya'nın sevgilisi kendisi gibi ünlü çıktı. O ismin bir dönem Arka Sokaklar dizisinde de yer aldığı öğrenildi.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın kitabından uyarlandı.

Başrollerinde yine İclal Aydın'ın yer aldığı dizide; Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven boy gösteriyor.

Üç Kız Kardeş olan Türkan, Dönüş ve Derya’nın yaşadıklarına değinen dizide Özgü Kaya; Türkan'a hayat veriyor.

Güzelliği ile diğer oyuncu arkadaşlarını gölgede bırakan Özgü Kaya, oyunculuk performansı ile göz dolduruyor.

Güzel isim sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle dikkati çekerken, özel hayatında ise istikrarı elden bırakmıyor.

Özgü Kaya, başrollerini Keremcem ile paylaştığı Kimse Bilmez dizisindeki rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile uzun soluklu bir aşk yaşıyor.

BURAK SERDAR ŞANAL'IN ARKA SOKAKLAR MAZİSİ

Bir dönem ayrılan ancak yeniden bir araya gelen Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya'nın artık nikah masasına oturması bekleniyor. İkilinin uzun süren ve ilgi çeken ilişkileri, hayranlarını mutlu ediyor ve binlerce yorum alıyor.

Özgü Kaya'ya çok aşık olduğu bilinen ve oyunculuk konusunda da kendisini kanıtlayan Şanal, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde yer aldı.

Yeşil Deniz ve Rüzgarın Kalbi gibi yapımlarda rol alan Serdar Şanal, 2008 yılında Arka Sokaklar dizisinde 'Ceyhun' karakterine hayat vermişti. Ceyhun, Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliş'in sevgilisiydi.