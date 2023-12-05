17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.
Özgü Kaya, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Adı Efsane'' dizisinde hayat verdiği Sibel Yılmaz karakteriyle yaşadı.
Güzel oyuncu, daha sonra sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösterdi.
Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti.
Minili Özgü
28 yaşındaki oyuncu, bir binanın tepesinde objektif karşısına geçti.
Mini şort, gömlek ve kravat kombini ile beğeni toplayan Özgü Kaya, pozlarıyla mest etti.
Her bir karesi, takipçilerinden tam not alan güzel oyuncu, övgü dolu yorumlara tutuldu.
İşte o pozlar...