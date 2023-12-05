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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı cesur pozlar verdi! "Biz senden razıyız"

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı cesur pozlar verdi! "Biz senden razıyız" Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, bir binanın terasında çekim yaptı. Kaya'nın cesur kareleri, beğeni topladı.