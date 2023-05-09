Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'dan çimlerin üzerinde olay pozlar! "Somer görmesin" Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te Türkan karakteriyle büyük çıkış yakalayan Özgü Kaya sosyal medya paylaşımlarıyla büyülüyor. Bu kez mini eteğiyle çimlerin üzerinde poz veren ünlü oyuncu güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

Her Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin başrolü Özgü Kaya adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Berker Güven, İclal Aydın, Veda Yurtsever gibi isimlerin yer aldığı dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya oyunculuğuyla herkesi büyülüyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle görüntülenmişti. Aynı dizide Mustafa karakterine hayat veren Eren Ören ile el ele objektiflere yansımıştı. Aşk hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu bu kez paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özgü Kaya, paylaşım yapmaktan kaçınmıyor. 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Özgü Kaya'dan yeni pozlar geldi. Çimlerin üzerinde poz verdi Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Özgü Kaya çimlerin üzerinde mini eteğiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Özgü Kaya'ya binlerce beğeni ve yorum geldi.