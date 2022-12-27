Petrol
84.81
0.37%
Euro
19.896
0.14%
Dolar
18.7139
0.27%
Altın
1.085
0.62%
Borsa
5467
-0.67%
Bitcoin
317.857
-0.59%
BTXN Coin
6.27
-3.24%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı poz verdi, güzelliğiyle sosyal medya sallandı! 'Maket gibisin'

    Üç kız Kardeş dizisinde Türkan'a hayat veren Özgü Kaya, siyah mini etekli kombiniyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı poz verdi, güzelliğiyle sosyal medya sallandı! 'Maket gibisin'

    Son zamanların parlayan oyuncularından Özgü Kaya, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

    "Üç Kız Kardeş" adlı dizide Türkan karakteriyle öne çıkan Özgü Kaya, performansı kadar güzelliğiyle de öne çıkıyor.

    Kameralara karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile geçen Özgü Kaya, Instagram'da oldukça aktif.

    Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösteren oyuncu, 2 milyona yakın bir takipçiye sahip.

    Fiziğiyle esti geçti

    25 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya, siyah minili kombiniyle poz verdi.

    Fiziğiyle beğeni toplayan Kaya, takipçilerini mest etti.

    Kısa sürede 100 bine yakın beğeni alan karelere, "Çok güzelsin", "Maket gibisin", "Yandık", "Afet-i devran kadın" tarzında yorumlar geldi.

    Üç Kız Kardeş in Türkan ı poz verdi, güzelliğiyle sosyal medya sallandı! Maket gibisin #1

    Üç Kız Kardeş in Türkan ı poz verdi, güzelliğiyle sosyal medya sallandı! Maket gibisin #2


    Bursa'da komşuların ‘çöp atma’ kavgası
    3. Sayfa

    Bursa'da komşuların ‘çöp atma’ kavgası

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Avcılar’da kiracı tarafından yakılan ev görüntülendi
    3. Sayfa

    Avcılar’da kiracı tarafından yakılan ev görüntülendi

    Görüş Bildir