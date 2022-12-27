Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı poz verdi, güzelliğiyle sosyal medya sallandı! 'Maket gibisin'

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı poz verdi, güzelliğiyle sosyal medya sallandı! 'Maket gibisin'

Üç kız Kardeş dizisinde Türkan'a hayat veren Özgü Kaya, siyah mini etekli kombiniyle poz verdi.

Son zamanların parlayan oyuncularından Özgü Kaya, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

"Üç Kız Kardeş" adlı dizide Türkan karakteriyle öne çıkan Özgü Kaya, performansı kadar güzelliğiyle de öne çıkıyor.

Kameralara karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile geçen Özgü Kaya, Instagram'da oldukça aktif.

Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda boy gösteren oyuncu, 2 milyona yakın bir takipçiye sahip.

Fiziğiyle esti geçti

25 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya, siyah minili kombiniyle poz verdi.

Fiziğiyle beğeni toplayan Kaya, takipçilerini mest etti.

Kısa sürede 100 bine yakın beğeni alan karelere, "Çok güzelsin", "Maket gibisin", "Yandık", "Afet-i devran kadın" tarzında yorumlar geldi.