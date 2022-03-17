Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı vücudunu saran dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı! 'Of diyorum'

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızılı elbiseli kareleriyle görenlerin aklını başından aldı ve binlerce beğeni kazandı.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, ekranda fırtına gibi esiyor.

İclal Aydın'ın romanından esinlenilerek ekrana uyarlanan Üç Kız Kardeş'in başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Berker Güven ve Taha Emir Erimez yer alıyor.

Reytinglerdeki başarısını geçen zamanda artırmaya başlayan dizide Özgü Kaya, Türkan'a hayat veriyor.

Büyük umutlarla evlenen ancak sevdiği adamdan beklediğini göremeyen ve gelinliği ile ortada kalan bir kadını canlandıran Kaya, güzelliği ile göz doldurdu.

Şu sıralar Burak Serdar Şanal ile aşk yaşayan güzel isim, sosyal medya pozlarıyla görenlerin aklını alıyor.

Kusursuz fiziği ile beğenilen genç isim, Türkan karakateri sayesinde ününe ün katmayı başardı.

ÖZGÜ KAYA'NIN KIRMIZI ELBİSESİ BÜYÜLEDİ

5 Şubat 1996 doğumlu olan güzel oyuncu Özgü Kaya, Adı Efsane dizisi ile seyirci karşısına çıktı.

Ardından Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez dizilerinde yer alan oyuncu, Üç Kız Kardeş ile yıldızını iyice parlattı.

Güzelliği ile gönüllerde taht kuran Kaya, kırmızı dekolteli elbisesi ve bronz teni ile görenleri etkiledi.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerde bolca yorum olan Kaya, aktif olarak fotoğraf paylaşıyor.